21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye'de karşılamaya gelenlere para dağıttı

Suriye'de Esad rejiminin çöküşüyle 61 yıllık Baas diktatörlüğünün zulmüne dair birçok ayrıntı ortaya çıkıyor. O büyük zulme uğrayanlar arasında Türk vatandaşları da var.

21 YIL SONRA GELEN ÖZGÜRLÜK

21 yıl önce kaçakçılık yaptığı için Esad rejiminin polisleri tarafından yakalanan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk, rejim hapishanelerinde tutsak kaldı. Ertürk, rejimin çökmesinin ardından neredeyse çeyrek asır sonra özgürlüğüne kavuştu.

BİR DESTE PARA DAĞITTI

Türkiye'ye geri dönen Mehmet Ertürk, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde davul zurnayla karşılandı. Ertürk'ün o anlarda etrafını saran kalabalığa cebinden çıkardığı bir deste Suriye lirasını dağıtması dikkat çekti.