21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye'de karşılamaya gelenlere para dağıttı
21 yıldır Esad'ın hapishanelerinde tutulan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk, Türkiye'ye geldi ve ailesiyle buluştu. Davul zurnayla karşılanan Ertürk'ün o anlarda cebinden çıkardığı bir deste Suriye lirasını dağıtması dikkat çekti.
Suriye'de Esad rejiminin çöküşüyle 61 yıllık Baas diktatörlüğünün zulmüne dair birçok ayrıntı ortaya çıkıyor. O büyük zulme uğrayanlar arasında Türk vatandaşları da var.
21 YIL SONRA GELEN ÖZGÜRLÜK
21 yıl önce kaçakçılık yaptığı için Esad rejiminin polisleri tarafından yakalanan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk, rejim hapishanelerinde tutsak kaldı. Ertürk, rejimin çökmesinin ardından neredeyse çeyrek asır sonra özgürlüğüne kavuştu.
BİR DESTE PARA DAĞITTI
Türkiye'ye geri dönen Mehmet Ertürk, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde davul zurnayla karşılandı. Ertürk'ün o anlarda etrafını saran kalabalığa cebinden çıkardığı bir deste Suriye lirasını dağıtması dikkat çekti.