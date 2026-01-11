Haberler

İstanbul'da 22 yıl önce işlenen cinayetin hükümlüsü Kartal'da yakalandı

Güncelleme:
İstanbul polisi, 2004 yılında işlenen bir cinayet nedeniyle 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Zeynep K.'yı 2011'den beri aradığı Interpol kaydıyla birlikte Kartal'da yakaladı. Firari kadın, gözaltına alındı ve adli mercilere sevk edildi.

İstanbul'da 2004 yılında işlenen 'kasten öldürme' suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan Zeynep K.'nin izine ulaşıldı. Hakkında 10 Mayıs 2016 tarihli Adalet Bakanlığı ve 99-EGM H-INTERPOL tahdit kaydı bulunan Zeynep K.'nin gizlendiği adres belirlendi. 2011 yılından bu yana aranan şahsın Kartal'da saklandığı adrese operasyon yapıldı. Zeynep K. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne getirilen firari kadın, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
