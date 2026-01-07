Haberler

Safranbolu'da 200 yılık tarihi konak alevlere teslim oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yaklaşık 200 yıllık tarihi bir konak çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle başladı ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 200 yıllık tarihi konak, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak'ta uyku bozukluğu doktoru Hakan Horuk'a ait 2 katlı 200 yıllık tarihi konağın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 ay önce satın alınan ve tadilatın devam ettiği konakta kimse olmazken, alevleri fark eden çevre sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Sabaha karşı 04.30 sularında çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede tüm evi sararken ihbar üzerine olay yerine Karabük, Safranbolu itfaiyeleri ile Orman İşletme arozözleri, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 200 yıllık olan tarihi konak tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangın sonrası konağın büyük kısmı çöktü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

