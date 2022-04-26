200 bin TL değerindeki kırıcıyı çaldılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

200 bin TL değerindeki kırıcıyı çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
200 bin TL değerindeki kırıcıyı çaldılar

Malatya'da bir iş makinesine ait 200 bin lira değerindeki kırıcıyı çalan 2 kişi kamera görüntüleri izlenerek yakalandı.

Malatya'da bir iş makinesine ait 200 bin lira değerindeki kırıcıyı çalan 2 kişi kamera görüntüleri izlenerek yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Yeşilyurt ilçesinde bir vatandaşa ait 200 bin lira değerinde olan iş makinasına ait kırıcı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri izlenen 60 ayrı kamera görüntüsünün ardından şüphelileri tespit etti. İki şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken çaldıkları kırıcı ise sahibine teslim edildi.

Ayrıca polis ekipleri tarafından yapılan diğer çalışmalarda ise 8'i tüfek 18 silah ile bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili başlatılan tahkikatlar sürüyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title