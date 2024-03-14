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20 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-25' Operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-25' operasyonlarında 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konuldu.

20 ilde gerçekleştirilen "Sibergöz-25" Operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde gerçekleştirilen "Sibergöz-25" operasyonlarında 50 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya, Siirt, Denizli, Gaziantep, Burdur, Bursa, Muğla ve Balıkesir'de eş zamanlı olarak 20 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-25" Operasyonlarında 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, operasyonlar sonucunda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konulduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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