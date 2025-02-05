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2 Yaşındaki Sıla'nın İstismar Davasında İkinci Duruşma

2 Yaşındaki Sıla'nın İstismar Davasında İkinci Duruşma
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri için açılan davanın ikinci duruşması başladı. Teyzesi Aslı Güler, adalete güvenerek en ağır cezaların verilmesini talep etti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması öncesi, bebeğin teyzesi Aslı Güler açıklamada bulundu.

2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Saat 10.30'da başlayan duruşma öncesi Sıla bebeğin teyzesi Aslı Güler açıklamada bulundu. Güler, "Bugün ikinci duruşma görülecek, öncelikle adaletimize güveniyorum. Biliyorum ki Sıla mezarında rahat uyuyacak, en ağır cezaları alacak içeridekiler. Bizim acımız zaten bize yetiyor, canımız zaten yanmış. Ben Türk adaletine güveniyorum. Dilerim rabbimden en ağır cezaları alırlar. Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Biliyorsunuz kız kardeşimi de yeni kaybettim acımız çok büyük, ailemiz paramparça oldu. Bizi bu hale getirenler en ağır cezayı alsınlar" dedi.

Kız kardeşi Bakiye Yeniçeri için ise hiçbir şey söylemek istemediğini ifade eden Güler, "Hak ettiği cezayı alsın" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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