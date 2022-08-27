2 metreden düşerek yaralanan korucu helikopterle hastaneye kaldırıldı 3. Sayfa Haberleri 2 metreden düşerek yaralanan korucu helikopterle hastaneye kaldırıldı Tunceli kırsalında intikal esnasında yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek yaralanan güvenlik korucusu askeri helikopterle Erzincan'daki hastaneye kaldırıldı. 2 metreden düşerek yaralanan korucu helikopterle hastaneye kaldırıldı ERZİNCAN - Tunceli kırsalında intikal esnasında yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek yaralanan güvenlik korucusu askeri helikopterle Erzincan'daki hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Tunceli kırsalında yürütülen intikalde yüksekten düşen güvenlik korucusu Kürşat A. yaralandı. Yaralı güvenlik korucusu askeri helikoptere alınarak Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı güvenlik korucusu hastanede tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa Erzincan Tunceli 3. Sayfa Haberler

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