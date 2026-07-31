Haberler

2 kişinin öldüğü patlamanın dehşet veren anları ortaya çıktı

2 kişinin öldüğü patlamanın dehşet veren anları ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli’nde 2 kişinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kırklareli'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamanın şiddeti ve 2 kişinin savrulduğu anlar anbean görüntülere yansıdı.

Olay, önceki gün Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki BRYSIS İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikada meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilirken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Patlamanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik ve adli inceleme devam ediyor.

Öte yandan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3 kişinin tutuklandığı, soruşturmanın ise Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, bilirkişi raporlarının tamamlanmasının ardından olayın kesin nedeninin netlik kazanacağını belirtti.

Patlamaya ilişkin soruşturma sürerken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama ile 2 kişinin savrulduğu anlar görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı

Bunlar mı işçiyi temsil edecek? 1 milyon TL maaş alıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti
Dünya futbolunu sarsan plan sonrası Infantino'nun kıdemli danışmanı istifa etti

Dünya futbolunu sarsan plan istifa getirdi! Infantino yalnız kaldı
İrem Helvacıoğlu Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Tepkisine dikkat

İrem Helvacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Tepkisine dikkat
İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar

Böylesini görmediniz: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar