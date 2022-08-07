2 gün önce doğan bebek, annesi emzirdikten sonra beşiğinde hareketsiz bulundu, hastanede yaşamını yitirdi
Bursa'da 2 gün önce dünyaya gelen bir bebek, annesinin emzirdikten sonra yatırdığı beşikte hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybeden bebeğin emzirme sonrası nefes borusuna anne sütü kaçtığı tahmin ediliyor.
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İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, 5 Ağustos'ta 'Kadra' isimli bir erkek çocuğu doğuran Suriye uyruklu Yasemin Yahya, bebeğini emzirdikten sonra beşiğine yatırdı. Sabah uyanan Yasemin ve Enes Yahya çifti, oğullarını hareketsiz görünce özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirdi.
BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ
Kadra bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
NEFES BORUSUNA ANNE SÜTÜ KAÇTIĞI TAHMİN EDİLİYOR
Bebeğin emzirme sonrası nefes borusuna anne sütü kaçtığı tahmin ediliyor. Kesin sonuç otopsi raporu ile belli olacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa