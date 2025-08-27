2 gündür uyumayan damat, pasta kesilirken yere yığıldı

Şırnak'ta bir düğünde kaydedilen görüntü kısa sürede viral oldu. 2 gündür uyumayan damat, düğünde pasta kesimi sırasında bayıldı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde damadın pastanın üzerine düşmekten son anda kurtarıldığı ve yere yığılmak üzereyken davetliler ve gelin tarafından tutulduğu anlar yer aldı.

Şırnak'ta düzenlenen bir düğünde yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İki gündür hiç uyumadığı öğrenilen damat, düğünün en özel anlarından biri olan pasta kesimi sırasında fenalaşarak bayıldı.

GÜÇLÜKLE AYAKTA TUTTULAR

Gelin ve damadın davetliler eşliğinde sahneye çıkarak düğün pastasını kestiği sırada damadın aniden dengesini kaybettiği görüldü. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, damadın pastanın üzerine doğru devrilmek üzereyken çevresindekilerin müdahalesiyle son anda tutulduğu anlar yer aldı. Yere yığılmak üzere olan damadı, gelini ve yakınları güçlükle ayakta tuttu.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde damadın yüzünün bir anda solduğu, gözlerini kapatarak sendelediği ve dengesini kaybederek geriye doğru düştüğü görülüyor. O anlarda hem gelinin hem de davetlilerin panik içinde damada destek olmaya çalıştığı dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşılarak gündem oldu.

Damatla ilgili ortaya atılan iddialara göre, düğün hazırlıkları ve telaş nedeniyle iki gündür uyumadığı öğrenildi. Yorgunluk ve stresin etkisiyle fenalaştığı değerlendirilen damadın sağlık durumunun iyi olduğu, kısa sürede toparlandığı aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
