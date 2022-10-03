2 araç kafa kafaya çarpıştı 2'si ağır 10 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi 153106 nolu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 02 AC 240 plakalı araç ile 31 ATD 02 plakalı kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.