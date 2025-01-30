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19 Yaşındaki Genç Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

19 Yaşındaki Genç Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
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Edirne'nin Keşan ilçesinde yürüyüş yaparken fenalaşan 19 yaşındaki Emre Bağçe, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, çarşı merkezinde yürüdüğü sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Emre Bağçe, sevk edildiği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; Arkadaşları ile birlikte Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde yürüyen 19 yaşındaki Emre Bağçe, bir anda fenalaştı. Çevredeki bir bir araç ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bağçe'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Emre Bağçe, doktorların yaptığı tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bağçe'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Keşan Asri Mezarlığı'na defnedildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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