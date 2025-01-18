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19 Yaşındaki Genç Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

19 Yaşındaki Genç Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada kalp krizi geçiren 19 yaşındaki Alaattin Ataş hastaneye kaldırıldı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yürüdüğü sırada kalp krizi geçiren 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Harran ilçesinde meydana geldi. Alaattin Ataş (19), iddiaya göre akşam saatlerinde evinden çıkarak gezmeye gitti. Yolda yürüdüğü sırada aniden yere düşen Ataş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği bildirilen Ataş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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