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18 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli, Alışveriş Yaparken Yakalandı

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Mersin'de bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan aranan ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A., jandarma ekipleri tarafından patiseride alışveriş yaparken yakalandı.

18 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli alışveriş yaparken yakalandı

MERSİN - Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu patiseride alış veriş yaptığı sıradA yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 'bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle

dolandırıcılık' suçundan 13 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A.'nın Adana'da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şahsı yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İ.A., motosikletiyle geldiği patiseride alış veriş yaptığı sırada yakalandı.

İ.A., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
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