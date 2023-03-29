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18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıs Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında; 18 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıs Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında; 18 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; özellikle hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Sanayi mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; hakkında 'herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçlarından 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi B.Ö. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Ö., sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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