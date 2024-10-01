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Binlerce dolar tazminat ödeyecek! Ev sahibiyle mahkemelik oldu

Binlerce dolar tazminat ödeyecek! Ev sahibiyle mahkemelik oldu
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İş insanı Fikret Orman, Beşiktaş'ta kirada oturduğu evi sözleşmesi bitmeden boşalttığı gerekçesiyle ev sahibiyle mahkemelik oldu. Mahkeme, Orman'ın yaklaşık 18 bin dolar tazminat ödemesine karar verdi.

İş insanı Fikret Orman, Beşiktaş'ta kirada oturduğu evi sözleşmesi bitmeden boşalttığı için ev sahibiyle mahkemelik oldu.

MAHKEMELİK OLDULAR

Sabah'ta yer alan habere göre; S.B., Beşiktaş'taki evini 2012 yılında iş insanı Fikret Orman'a dolar üzerinden kiralamış, 2016 yılında ise Orman'ın sözleşmeye uymayarak evi boşaltması üzerine taraflar davalık olmuştu. Orman, ev sahibinin 3 ay 15 günlük kira bedeli ve evde oluşan zararlar için açtığı davaya itiraz etmiş, bunun üzerine S.B. itirazın iptali için yeniden mahkemeye başvurmuştu.

18 BİN DOLAR ÖDEYECEK

Orman, evin tahliyesinin sözleşmenin bitişiyle birlikte gerçekleştiğini, ev sahibi S.B.'nin sebepsiz şekilde zenginleşmeye çalıştığını söyledi. Mahkeme sonunda kararını açıkladı. Evin hor kullanıldığı, Orman'ın ev sahibine ödemediği 15 günlük kira borcunun bulunduğu, düşülen depozito bedeliyle birlikte yaklaşık 18 bin doları ev sahibine ödemesi gerektiğine karar verdi.

Kaynak: Haberler.com / Alper Kızıltepe - 3.Sayfa

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