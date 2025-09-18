Haberler

17 Yaşındaki Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde anne ve babasını bıçaklayarak öldüren, amcası, yengesi ve dedesini yaralayan 17 yaşındaki sanığın yargılanmasında duruşma devam etti. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu bulunan sanık A.Ç. (17) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Duruşmada sanığın bıçak darbeleriyle yaraladığı amcası G.Ç., yengesi F.Ç. ve dedesi C.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatı mazeret bildirerek duruşmaya katılmazken, cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, davayı 3 Ekim tarihine erteledi. - TEKİRDAĞ

