17 Yaşındaki Kız, Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 17 yaşındaki kızı tarafından göğsünden ve sırtından defalarca bıçaklanarak öldürülen anne, son yolcuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Konak Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda M.C. (17) ile annesi Tuşan Ceylan (44) arasında evde yalnız oldukları sırada tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle M.C., eline aldığı bıçakla annesini defalarca bıçakladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz annenin göğüs ve sırt bölgelerinden aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Tuşan Ceylan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Annesini öldüren M.C. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, acı haberi duyan yakınları eve gelerek gözyaşlarına boğuldu.

Anne Tuşan Ceylan'ın cenazesi, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KAYSERİ