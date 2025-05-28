17 Yaşındaki Gelin Ortadan Kayboldu

17 Yaşındaki Gelin Ortadan Kayboldu
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Afyonkarahisar'da 14 Mayıs'ta evlenen 17 yaşındaki Meryem Nur Özay, 10 gün sonra kayboldu. Eşi, jandarmaya yaptığı başvuruda eşinin bir taksiye binerek ayrıldığını ve annesine 'karakola gitmeyin' dediğini açıkladı.

Afyonkarahisar'da 2 hafta önce dünya evine giren 17 yaşındaki genç kız dört gün önce bir anda ortadan kaybolurken, genç kadının annesini telefonda arayarak "karakola gitmeyin en kısa sürede geri döneceğim" dediği öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı Gebeceler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Meryem Nur Özay 14 Mayıs ta İ.Ö., (25) ile dünya evine girdi. Ancak Özay nikahtan 10 gün sora bir anda ortadan kayboldu. Eşini arayan ancak bulamayan İ.Ö., ise durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İ.Ö., jandarmaya verdiği ifadesinde eşi ile bir problemlerinin olmadığını savunarak, "Beldede bulunan bir akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına baktık ve eşimin orada bir ticari taksiye binerek ayrıldığını gördük. Eşim annesini arayarak 'karakola gitmeyin en kısa sürede geri döneceğim' demiş. Erenler mahallesinde bir arkadaşının yanında kaldığını öğrendik ancak kendisine ulaşamadık. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum, bu yüzden kendisi hakkında kayıp ihbarında bulundum" dedi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri kayıp kadını bulmak için çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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