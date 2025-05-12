17 İl'de Dolandırıcı Şebekelerine Operasyon: 160 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, gerçekleştirdikleri operasyonlarda 402 vatandaşı dolandıran 160 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 73 şüpheli tutuklanırken, 87'si hakkında da adli kontrol kararı verildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 402 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 160 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 73'ü tutuklandı, 87'si hakkında adli kontrol kararı verildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa