Haberler

17.09.2026 tarihinde saat 19.25’te Kocaeli mahreciyle servis edilen "Kendisini polis olarak tanıtıp 3,5 milyon lira dolandırdı, kuyumcuda altın alırken yakalandı" başlıklı haberin fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

17.09.2026 tarihinde saat 19.25’te Kocaeli mahreciyle servis edilen "Kendisini polis olarak tanıtıp 3,5 milyon lira dolandırdı, kuyumcuda altın alırken yakalandı" başlıklı haberin fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir.

17.09.2026 tarihinde saat 19.25'te Kocaeli mahreciyle servis edilen "Kendisini polis olarak tanıtıp 3,5 milyon lira dolandırdı, kuyumcuda altın alırken yakalandı" başlıklı haberin fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 2 ünlü oyuncu da gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber

39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada

Maskeyle geldiği havalimanından böyle alındı
Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor

Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 18 gözaltı

Aras Bulut İynemli ve Rapçi Sefo dahil 18 ünlü gözaltına alındı
SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak

131 fonun tasfiye süreci belli oldu! İki dev banka harekete geçiyor
Takımın en iyilerindendi! Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık

Beşiktaş'ta galibiyet sevinci kursakta kaldı
Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi

Okul katliamı, kan donduran cinayet! Gündemdeki 2 isim merkeze çekildi