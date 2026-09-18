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17.09.2026 tarihinde saat 19.25'te Kocaeli mahreciyle servis edilen "Kendisini polis olarak tanıtıp 3,5 milyon lira dolandırdı, kuyumcuda altın alırken yakalandı" başlıklı haberin fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı