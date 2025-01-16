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üyükçekmece'de öğretmenini bıçaklayan gencin ifadesi ortaya çıktı

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İstanbul Büyükçekmece'de bir meslek lisesinde yaşanan olayda, okul müdür yardımcısını yaralayan 16 yaşındaki öğrencinin, takıntı haline getirdiği kız öğrencisine attığı korkunç mesajlar gün yüzüne çıktı. Mesajlar, öğrencinin mental durumunun ciddiyetini ortaya koyuyor.

İstanbul Büyükçekmece'de kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaralayan 16 yaşındaki öğrencinin bir gün önce takıntı haline getirdiği kız öğrenciye attığı mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda B.Y.E.'nin kız öğrenciye, "Yarın gel, beğeneceğin bir şey aldım. Çantama saklayacağım. Bir yer var başım ağrımasın diye orada vereceğim ikisini de" dediği görüldü. E.'nin ayrıca ifadesinde kızı parçalara ayıracaktım dediği de öne sürüldü.
Olay, dün Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir meslek lisesinde yaşanmıştı. 16 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen öğrenci B.Y.E. okulun kadın müdür yardımcısının masasında oturduğu esnada boğazına bıçak saplamaya çalışıp yaraladıktan sonra kaçmıştı. B.Y.E.'nin tutuklandığı ve emniyette verdiği ifadesinde ise bir gün önce takıntı haline getirdiği kısa mesaj attığı hedefinin o olduğu öğrenildi. E. emniyetteki ifadesinde ise kan donduran şeyler söyledi. E., "O kız gelseydi yangın merdivenlerine götürecektim. Çığlık atsa da kimse duymazdı çekiçle bayıltıp, bıçakla parçalara ayıracaktım" ifadelerini kullandı.
Kız öğrenciye attığı mesajlar ortaya çıktı
B.Y.E.'nin takıntı haline getirdiği kız öğrenciye attığı mesajlar ortaya çıktı. Tüyler ürperten mesajda "Yaptıklarımın karşılığında özür niyetiyle 2 hediyem olacak. Toplam 2 bin 675 lira tuttu. İleri de beni çok göremeyeceksin akıl hastanesine yatırılacağım. Yarın gel, beğeneceğin bir şey aldım. Çantama saklayacağım. Bir yer var başım ağrımasın diye orada vereceğim ikisini de. Ne olur ne olmaz diye okulun yangın merdivenlerini seçtim" dediği görüldü. - İSTANBUL

üyükçekmece'de öğretmenini bıçaklayan gencin ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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