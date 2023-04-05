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16 yaşındaki kız 'hastayım' dedi, doğum yaptı

16 yaşındaki kız "hastayım" dedi, doğum yaptı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 16 yaşındaki bir kız çocuğu, rahatsızlanarak geldiği hastanede doğum yaptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 16 yaşındaki bir kız çocuğu, rahatsızlanarak geldiği hastanede doğum yaptı.

İddiaya göre, 16 yaşındaki kız çocuğu, idrar yollarındaki rahatsızlıktan dolayı tedavi olmak istedi. Aşırı kilolu olduğundan dolayı hamile olduğu anlaşılamayan genç kızın doğum sancısının başlaması üzerine doktorlar müdahalede bulundu. Doğuma alınan genç kız sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi. Doğum sonrasında kız çocuğu daha donanımlı bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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