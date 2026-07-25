Haberler

16 yaşındaki kız çıktığı evine bir daha geri dönmedi

16 yaşındaki kız çıktığı evine bir daha geri dönmedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’da dün akşam çıktığı evine bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki kızın bulunması için ekipler seferber oldu.

Bursa'da dün akşam çıktığı evine bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki kızın bulunması için ekipler seferber oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki İlayda Özcan, ailesiyle tartışma yaşadı. Bunun üzerine dün akşam saat 22.00 sıralarında evinden ayrılan genç kız, bir daha geri dönmedi. Durumdan şüphelenen aile, karakola giderek müracaat etti. Kaybolan 16 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız

Türkiye'nin yüreğini yakan dosya için Bakan Gürlek'ten yemin gibi söz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var

Yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu
Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

"Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik"
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba

Haluk Levent hangi ünlüyü ne kadar çarptı? Acun detayı bomba
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım

Trump şapkayı çıkarıp kararını dünyaya ilan etti, salon dondu kaldı
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor
İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar

Gözler ondaydı! İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama
Serengeti değil Türkiye'nin tatil cenneti! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu

Serengeti değil Türkiye! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu