16 yaşındaki kız çıktığı evine bir daha geri dönmedi

Bursa'da dün akşam çıktığı evine bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki kızın bulunması için ekipler seferber oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki İlayda Özcan, ailesiyle tartışma yaşadı. Bunun üzerine dün akşam saat 22.00 sıralarında evinden ayrılan genç kız, bir daha geri dönmedi. Durumdan şüphelenen aile, karakola giderek müracaat etti. Kaybolan 16 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı