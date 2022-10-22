16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil taklalar atarak durabildi 3. Sayfa Haberleri Bursa'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak ters durdu. Aracın içindeki 2 kişi yaralanırken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde Bursa istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Musa K. (16) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. 2 YARALI Kaldırıma çarparak ters duran otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı Cihan Bora K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. SÜRÜCÜYE PARA CEZASI Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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