16 yaşındaki çocuk izinsiz aldığı arabayla kaza yaptı: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ Çorlu'da staj gördüğü firmaya ait izinsiz aldığı arabayla yola çıkan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı. Tekirdağ Çorlu'da staj gördüğü firmaya ait izinsiz aldığı arabayla yola çıkan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı. Panelvan minibüsün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Memduh Şevket Esendal Caddesi üzeri Kıvanç Evler mevkiinde meydana geldi. Kıvanç Evler Caddesi'nden Memduh Şevket Esendal Caddesi'ne sapan K.K. (16) idaresindeki hafif ticari araç ile E.V. yönetimindeki panelvan minibüs çarpıştı. Kaza sonrası devrilen panelvan minibüsün sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan D.V. ve hafif ticari aracın sürücüsü K.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan 16 yaşındaki sürücü belgesi olmayan K.K.'nin, staj gördüğü firmaya ait aracı izinsiz aldığı ve gezmeye çıktığı öne sürüldü. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 16 yaşındaki çocuk izinsiz aldığı arabayla kaza yaptı: 3 yaralı - Haberler

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