16 yaşındaki çocuk, kendisini sürekli dövdüğü gerekçesiyle ustasını öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

16 yaşındaki çocuk, kendisini sürekli dövdüğü gerekçesiyle ustasını öldürdü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
16 yaşındaki çocuk, kendisini sürekli dövdüğü gerekçesiyle ustasını öldürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki çocuk, daha önce yanında çalıştığı ve kendisini sürekli dövdüğünü iddia ettiği ustası Metin Altundağ'ın yolunu keserek pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Ağır yaralanan Altundağ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'de dün saat 20.00 sıralarında Akpınar Mahallesi Ceyhun Caddesi'nde oto tamircisi Metin Altundağ'ın eve dönerken kullandığı motosikletin önü, bir otomobil sürücüsü tarafından kesildi. Otomobilden inen sürücü, Altundağ'a pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altundağ, hayatını kaybetti.

BİR SÜRE ÇIRAK OLARAK ÇALIŞMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Altundağ'ı öldürdüğü belirlenen F.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. F.K.'nin bir süre Altundağ'ın yanında çırak olarak çalıştığı, kendisini sürekli dövdüğü için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - 3. Sayfa

Çivril Polis 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title