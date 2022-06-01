16 yaşındaki çocuk, kendisini sürekli dövdüğü gerekçesiyle ustasını öldürdü - Haberler

16 yaşındaki çocuk, kendisini sürekli dövdüğü gerekçesiyle ustasını öldürdü
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki çocuk, daha önce yanında çalıştığı ve kendisini sürekli dövdüğünü iddia ettiği ustası Metin Altundağ'ın yolunu keserek pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Ağır yaralanan Altundağ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Denizli'de dün saat 20.00 sıralarında Akpınar Mahallesi Ceyhun Caddesi'nde oto tamircisi Metin Altundağ'ın eve dönerken kullandığı motosikletin önü, bir otomobil sürücüsü tarafından kesildi. Otomobilden inen sürücü, Altundağ'a pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı.
HASTANEDE VEFAT ETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altundağ, hayatını kaybetti.
BİR SÜRE ÇIRAK OLARAK ÇALIŞMIŞ
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Altundağ'ı öldürdüğü belirlenen F.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. F.K.'nin bir süre Altundağ'ın yanında çırak olarak çalıştığı, kendisini sürekli dövdüğü için öldürdüğünü söylediği belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - 3. Sayfa