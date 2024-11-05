15 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan alkollü sürücüye tahliye kararı

Tokat'ta 15 yaşındaki Efehan Kılıç'a çarparak ölümüne sebep olan alkollü sürücü Ömer Faruk Çetin, 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, refüjü aşıp karşı şeride geçerek 15 yaşındaki Efehan Kılıç'ın ölümüne sebep olan Ömer Faruk Çetin'e (23), 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. 2,77 promil alkollü olduğu belirlenen Çetin, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Olay, 23 Temmuz'da Erek Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezinden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yönüne giden Ömer Faruk Çetin'in kullandığı araç, refüjü aşarak karşı yönden gelen Efehan Kılıç'ın motosikletine çarptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, Çetin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından tutuklanan sürücü, 13 Ağustos'ta cezaevine gönderildi.

Tokat 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Çetin, "Çok pişmanım, takdir mahkemenindir" diyerek savunma yaptı. Mahkeme, alkollü şekilde araç kullanması ve olayın oluş şekli nedeniyle bilinçli taksirle hareket ettiği gerekçesiyle Çetin'e 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Yaklaşık 79 gün tutuklu kalan Çetin, bu süre dikkate alınarak tahliye edildi. - TOKAT