15 Yaşındaki Gencin Kullandığı Otomobil Takla Attı

15 Yaşındaki Gencin Kullandığı Otomobil Takla Attı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 yaşındaki B.G, ehliyetsiz olarak kullandığı otomobille kaza yaptı. Yaptığı ani fren sonrası sanayi içinde takla atan otomobil, ters döndü. Genç sürücü kazayı burnu kanamadan atlattı, ehliyetsiz olduğu için 40 bin lira ceza aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde direksiyonun başına geçen 15 yaşındaki gencin kullandığı otomobil sanayi içinde takla attı. Sürücü şans eseri burnu kanamadan kazayı atlattı.

Kaza, Tepecik Bulvarı üzerinde bulunan 1. Sanayi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki B.G, 09 ACS 162 plakalı otomobil ile Tepecik Bulvarında ilerlerken yaptığı ani fren sonrası kullandığı araç sanayi içerisinde takla attı. Otomobil yolun içine ters döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan genç, kazayı burnu kanamadan atlattı. Ehliyetsiz olan genç sürücüye yaklaşık 40 bin lira ceza kesildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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