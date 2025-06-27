15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan bir kişi hayatını kaybetti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan bir kişi hayatını kaybetti
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Şahsın köprüden atladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir adam Ankara istikametinde köprü üstüne çıkıp intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahıs, tüm çabalara rağmen ikna olmayarak köprüden suya atladı. Şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Adamın köprüden atladığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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