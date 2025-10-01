Haberler

İstanbul'da İntihar Girişimi Önlenmişti

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın köprü korkuluklarına çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek şahsı ikna etmesiyle intihar girişimi önlendi. Olay nedeniyle köprü üzerinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Şahsın köprü üzerinden alınmasıyla trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
