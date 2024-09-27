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15 Suçtan Aranan Şüpheli Zonguldak'ta Yakalandı

15 Suçtan Aranan Şüpheli Zonguldak'ta Yakalandı
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Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla, 15 farklı suçtan aranan 35 yaşındaki A.K. yakalandı. Zanlının kaydında hırsızlık, sahtecilik, uyuşturucu ticareti, cinsel saldırı gibi suçlar bulunuyor.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde, Ketenciler köyünde yapılan operasyonla 15 farklı suçtan aranan bir şüpheli yakalandı.

Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı Kızılca Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı asayiş ekiplerince düzenlenen operasyonda 35 yaşındaki A.K. isimli zanlı yakalandı. Zanlının hırsızlık, parada sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti ve imalatı, kasten yaralama, cinsel saldırı ve şantaj gibi birçok suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli, Kdz. Ereğli Adliyesi'ne çıkarıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Yerel Haberler Operasyon Hırsızlık zonguldak Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Ereğli Suç

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