14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç, Palmiyeye Çarptı: 2 Yaralı

14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç, Palmiyeye Çarptı: 2 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve bahçedeki palmiyeye çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı, yardım etmek isteyen bir vatandaş ise bel fıtığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilde faciadan dönüldü

Kontrolden çıktı karşı şeride geçip palmiyeye çarptı: 2 yaralı

Yaralılara yardım etmek isteyen bir vatandaş da bel fıtığının nüksetmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Manavgat'ta 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil yolun karşı şeride geçerek bahçedeki palmiyeye çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılara yardım etmeye çalışan bir vatandaş bel fıtığı nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında Şelale istikametine seyir halindeki 14 yaşındaki Mehmet E. Y.'nin kullandığı 80 ABB 046 plakalı Peugeot marka otomobil, Hüseyin Efendi Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçti. Yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan bahçenin tel örgüsünü parçaladıktan sonra bahçedeki palmiyeye çarparak durabildi.

Yardım etmek isterken rahatsızlandı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet E. Y. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Adem G.'in yardımına yoldan geçmekte olan bir vatandaş koştu. Kazazedeleri otomobilden çıkaran ve ismi öğrenilemeyen vatandaş, bel fıtığı nedeniyle rahatsızlandı. Yaralılar ve rahatsızlanan vatandaş, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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