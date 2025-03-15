13 Yıl 7 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Çınarcık'ta Yakalandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmada, "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma, Ruhsatsız Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın Çınarcık ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

30 Mayıs 2019 tarihinden buyana aranan M.A. Çınarcık'ta saklandığı adreste yakalanarak Kandıra Kapalı Cezaevine teslim edildi. - YALOVA