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13 yaşındaki hafıza camide "Ne bakıyorsun?" diyerek dehşeti yaşattı

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Sivas'ta 13 yaşındaki hafız Muhammet Hamza Türkoğlu, Kur'an okumak için gittiği camide bir şahıs tarafından darbedildi. Türkoğlu yaşadığı dehşeti, "Caminin içinde bağırarak türkü söylüyordu. 'Sen ne bakıyorsun?' dedi. Sonra oturduğu yerden kalktı ve boğazımı sıkarak bana tekme attı." diye anlattı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 13 yaşındaki hafız Muhammet Hamza Türkoğlu, Kur'an okumak için Büyük Cami'ye gitti. İddiaya göre; camide bulunan İbrahim Ethem Aydın, "Ne bakıyorsun?" diyerek 13 yaşındaki çocuğu darbetti. Olay cami cemaatinin müdahalesiyle son bulurken yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"BOĞAZIMI SIKARAK BANA TEKME ATTI"

Olayı anlatan Muhammet Hamza Türkoğlu, "Camiye girdim ve oturdum. Beni darp eden adam caminin içinde bağırarak türkü söylüyordu. Ben kalktım ve montumu asmaya gittim. Telefondan bir şey açmış onu dinliyordu. 'Sen ne bakıyorsun?' dedi. Sonra oturduğu yerden kalktı ve boğazımı sıkarak bana tekme attı. Cami cemaati ayırdı" dedi.

"ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Darp eden kişiden şikayetçi olduklarını ifade eden baba Mehmet Türkoğlu ise, "Darp edilen kişi benim hem oğlum hem de hafızlık öğrencim. Hafızlık Kur'an kursu olarak öğrencilerimizi ramazan ayında mukabele okumak üzere görevlendirdik. Oğlum Şarkışla Büyük Cami'ye mukabele okumak için gittiğinde tanımadığımız bir şahıs, oğluma hakaretlerde bulunarak küfürler etti. Çocuğumun boğazını sıkarak ve tekme atarak darp etti. Darp raporu aldık ve şikayetçi olduk" dedi.

13 yaşındaki hafıza camide
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARDAK - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVATOZZ:

Bu ite 2 yıl boyunca haftada iki gün cami ve tuvaletinin temizliği cezası verilsin.

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

artist liğini yaşıtına yapsana yiyorsa

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Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Küpün camide ne işi var

Yorum Beğen5
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