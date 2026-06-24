Kozan'da otomobil alev alev yandı, 13 yaşındaki Ömer'in duyarlılığı takdir topladı

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki otomobil çıkan yangında alevlere teslim olurken, 13 yaşındaki çocuk o anları hem kaydetti hem de 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi.

Kozan-Kayseri Karayolu Salmanlı Mahallesi yakınlarında alev alan otomobil paniğe neden oldu. 01 AHD 145 plakalı otomobilin yandığını gören 13 yaşındaki Ömer Kayra Bulut, soğukkanlı tavrı ile hem 112 çağrı merkezinden yardım istedi hem de o anları anbean kayda aldı. İhbar sırasında yangının bulunduğu noktayı büyük bir sakinlikle anlatan Bulut, aracın ormanlık alana yakın olduğunu ve yangının ormana sıçrama ihtimaline karşı ekipleri bilgilendirdi.

Bulut'un ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını ormana sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı