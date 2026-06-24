Haberler

Kozan'da otomobil alev alev yandı, 13 yaşındaki Ömer'in duyarlılığı takdir topladı

Kozan'da otomobil alev alev yandı, 13 yaşındaki Ömer'in duyarlılığı takdir topladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. 13 yaşındaki Ömer Kayra Bulut, soğukkanlılıkla hem 112'yi arayıp yardım istedi hem de yangın anlarını cep telefonuyla kaydetti. İhbarı sayesinde itfaiye yangını ormana sıçramadan söndürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki otomobil çıkan yangında alevlere teslim olurken, 13 yaşındaki çocuk o anları hem kaydetti hem de 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi.

Kozan-Kayseri Karayolu Salmanlı Mahallesi yakınlarında alev alan otomobil paniğe neden oldu. 01 AHD 145 plakalı otomobilin yandığını gören 13 yaşındaki Ömer Kayra Bulut, soğukkanlı tavrı ile hem 112 çağrı merkezinden yardım istedi hem de o anları anbean kayda aldı. İhbar sırasında yangının bulunduğu noktayı büyük bir sakinlikle anlatan Bulut, aracın ormanlık alana yakın olduğunu ve yangının ormana sıçrama ihtimaline karşı ekipleri bilgilendirdi.

Bulut'un ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını ormana sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

CHP'de kriz üstüne kriz! Bir başkan daha istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi

Kırmızı ışıkta yan yana bekledikleri ismin kimliği şaşırttı
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor

Yakıştı mı Hakan?

Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler

Silivri'deki İmamoğlu'na duvarları yumruklatacak sözler

Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı

Komşuda "Büyük Temizlik" başladı! Hedefleri bir kişi bile bırakmamak
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı oldu

Meclis'te seçim günü! Kritik kurumun başkanı değişmedi