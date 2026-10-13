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13 şüpheli Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda yakalandı, 360 kişi mağdur edildi

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13 şüpheli Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda yakalandı, 360 kişi mağdur edildi
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Emniyet açıklamasına göre Mersin'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin iş bulma ve yatırım vaadiyle 360 vatandaşı yaklaşık 16 milyon TL mağdur ettiği, MASAK verilerine göre banka hesaplarında 25 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Mersin'de nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Mersin'de nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşlarımızı iş bulma ve yatırım vaadiyle Mersin'e getirerek adlarına GSM hattı ve banka hesapları açtırdıkları ve bu hesapları kullanarak 360 vatandaşımızı yaklaşık 16 milyon TL mağdur ettikleri tespit edildi. MASAK verilerine göre şüphelilerin banka hesaplarında toplam 25 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Operasyon sonucunda 13 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve mühimmat ele geçirildi. Kahraman polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Mersin Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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