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Düzce'de Trafik Denetimlerinde 870 Sürücüye Ceza, 127 Araç Trafikten Men Edildi

Düzce'de Trafik Denetimlerinde 870 Sürücüye Ceza, 127 Araç Trafikten Men Edildi
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Düzce'de jandarma ve polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 11 bin araç ve bin 500 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan 870 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 127 araç trafikten men edildi. Ekipler, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, kırmızı ışık ihlali, hız kuralları, yaya geçidi ihlalleri ve cep telefonu kullanımı gibi konularda denetimlerin artırılacağını bildirdi.

30 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimde 870 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 127 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 11 bin araç ve bin 500 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 870 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 127 araç trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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