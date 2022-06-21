1200 yıllık yeraltı şehri vandalların hedefi haline geldi - Haberler

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1200 yıllık yeraltı şehri vandalların hedefi haline geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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1200 yıllık yeraltı şehri vandalların hedefi haline geldi

Eskişehir'in Han ilçesinde bulunan 1200 yıllık olduğu belirtilen yeraltı şehrinin duvarları, vandallar tarafından kasıtlı tahrip edildi.

Eskişehir'in Han ilçesinde bulunan 1200 yıllık olduğu belirtilen yeraltı şehrinin duvarları, vandallar tarafından kasıtlı tahrip edildi.

Tarihi alan etrafında yeterli güvenlik önlemleri alınamaması ve doğal etkenler, Han Yeraltı Şehri'nin zaman içinde tahrip olmasına neden oldu. Alanı ziyaret eden bazı kişiler, her yere isimlerini kazırken ve sprey boyalar ile yeraltı şehrine ve tarihe zarar veriyor. Aşkını ilan etmek isteyen bazı kişilerin ise tarihi duvarlara ismini kazıması görenleri hayrete düşürüyor.

Anadolu genelinde Bizans döneminde etkileri uzun bir süre devam eden Arap akınlarına karşı 7-9. yüzyılda savunma ve korumaya yönelik olarak yapılmış olabileceği tahmin edilen yeraltı şehrinin hali, hem görüntü hem de çevre kirliliği oluşturuyor. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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