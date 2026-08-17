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Kırıkkale'de 12 Yıllık Vahşet Çözüldü: 17 Şüpheli Adliyede

Kırıkkale'de 12 Yıllık Vahşet Çözüldü: 17 Şüpheli Adliyede
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Kırıkkale'de 12 yıl önce öldürülüp cesedi 7 parçaya ayrılarak derin dondurucuda saklanan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili 17 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 milyon veri incelenerek yürütülen soruşturmada şüpheliler Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Kırıkkale'de, 12 yıl önce öldürüldükten sonra cesedi 7 parçaya ayrılarak derin dondurucuda saklanan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 16 Mayıs 2025 tarihinde Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'taki bir apartman dairesinin sahibi, uzun süredir kiracısından haber alamayınca çilingir yardımıyla daireye girdi. Derin dondurucuda parçalanmış insan cesedi bulunması üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar ve kriminal incelemelerde, cesedin 7 parçaya ayrıldığı ve yaklaşık 11 yıl boyunca derin dondurucuda muhafaza edildiği tespit edildi. Kimliklendirme çalışmalarında cesedin, 2014 yılında hakkında kayıp müracaatında bulunulan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu kesin olarak belirlendi.

7 milyon veri mercek altına alındı

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda soruşturma derinleştirildi. Dosya kapsamında 98 kişinin ifadesine başvuruldu, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Şüphelilere ait GSM hatlarının Cell ID, LAC ve TAC analizlerinin yanı sıra Plaka Tanıma Sistemi kayıtları, kamera görüntüleri ve diğer teknik verilerden oluşan yaklaşık 7 milyon veri tek tek incelendi.

17 şüpheli hakim karşısında

Aylar süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından Okumuşoğlu'nun öldürülmesiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 17 şüpheli belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kırıkkale, Ankara ve Aydın'daki adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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