12 Yıldır Aranan Şahıs Didim'de Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde çeşitli suçlardan 12 yıldır aranan ve 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs narkotik ekiplerince yakalandı.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan tespit ve takip sonucu 2 uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından toplamda 4 aranma kaydı ve 4 yıl 8 ay kesilmiş cezası bulunan ayrıca 12 yıldır aranan M.A. (38) düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN