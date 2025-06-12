12 Yıldır Aranan Şahıs Didim'de Yakalandı

12 Yıldır Aranan Şahıs Didim'de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde, çeşitli suçlardan 12 yıldır aranan ve 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs, narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde çeşitli suçlardan 12 yıldır aranan ve 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs narkotik ekiplerince yakalandı.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan tespit ve takip sonucu 2 uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından toplamda 4 aranma kaydı ve 4 yıl 8 ay kesilmiş cezası bulunan ayrıca 12 yıldır aranan M.A. (38) düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin

ABD vatandaşlarını açık açık uyardı: O ülkeye seyahat etmeyin
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Sahipsizler'de tartışmalı sahne

Sahipsizler'de tartışmalı yatak sahnesi
Sahra Işık ve İdris Aybirdi çiftinin ilk çocukları dünyaya geldi

Terapiyle kurtardıkları evlilik, bebekle taçlandı
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.