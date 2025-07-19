12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü

12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
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12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
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Düzce'de, 12 yıl cinayet suçundan cezaevinde kaldıktan sonra 2 ay önce tahliye edilen Y.T., kan davalısı Ahmet Karabulut'u sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce'de gündüz vakti yaşanan silahlı saldırı, sokak ortasında dehşet saçtı. 12 yıl boyunca cezaevinde yatan ve 2 ay önce tahliye edilen Y.T., yıllar önceki kan davası nedeniyle husumetli olduğu Ahmet Karabulut'u silahla vurarak öldürdü.

CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayet anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Y.T.'nin sokakta Karabulut'a yaklaşarak silahını ateşlediği ve ardından olay yerinden uzaklaştığı anlar açıkça görülüyor.

TUVALETTE YAKALANDI

3 farklı ticari taksiye binip Düzce'den çıkmaya çalışan zanlı son olarak Anadolu Otoyolu'nda yol üzerinde bulunan bir tesise girdi. Taksici durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirip bölgeden ayrılırken, tesiste geniş kapsamlı arama başlatıldı. Bölgede bulunan tüm araçların didik didik arandığı cinayet zanlısı saklandığı tuvalette olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

ATATÜRKE KÖTÜ LAF EDENİN AWRADUNU

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme271
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Haber YorumlarıPole star:

Seninde awradunu

yanıt22
yanıt17
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Bu şekilde kimseyi sevdiremez, hatta daha da nefrete sebep olursunuz. İşte yobazlığın anlamı tam olarak senin yaptığın dır.

yanıt14
yanıt4
Haber YorumlarıKıllanan adam:

Sırada bekliyoruz, acele et biraz

yanıt3
yanıt5
Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Kasten adam öldüren kişiyi, 12 sene gibi komik bir sürede dışarı salarsan netice bu olur.. Yakınını kaybeden adam gelir ve devletin sağlayamadığı adaleti bizzat kendisi sağlar. Acı ama gerçek.

Yorum Beğen212
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıEmre1453 Ulker:

Kıssasta hayat vardır. 12 yıl önce cinayet işleyen de buna teşebbüs edemezdi. Etse dahi idam edilmişti ve olay kapanmıştı.

yanıt84
yanıt3
Haber YorumlarıUnknown 123:

bir iki defa oku

yanıt9
yanıt1
Haber YorumlarıVatandaş:

Burada cahilce yorum yapacağına aç kanunu oku. Ağır tahrik hükümleri uygulanmış ve 12 yıl yatmış, adamın olayı nedir bilmiyorsun boş boş yorum yapıyorsun

yanıt0
yanıt3
Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Adam öldüren 12 yılda serbest. AKP sadece koltuğuna talip olanlardan korkuyor. Katil, tecavüzcü falan salar gitsin, yeter ki siyasi rakiplere yer açılsın.

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme40
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Haber Yorumlarıkadirozerr:

cehalet diz boyu olunca memlkt teksasa döndü

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme9
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