12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü

Düzce'de gündüz vakti yaşanan silahlı saldırı, sokak ortasında dehşet saçtı. 12 yıl boyunca cezaevinde yatan ve 2 ay önce tahliye edilen Y.T., yıllar önceki kan davası nedeniyle husumetli olduğu Ahmet Karabulut'u silahla vurarak öldürdü.

CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayet anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Y.T.'nin sokakta Karabulut'a yaklaşarak silahını ateşlediği ve ardından olay yerinden uzaklaştığı anlar açıkça görülüyor.

TUVALETTE YAKALANDI

3 farklı ticari taksiye binip Düzce'den çıkmaya çalışan zanlı son olarak Anadolu Otoyolu'nda yol üzerinde bulunan bir tesise girdi. Taksici durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirip bölgeden ayrılırken, tesiste geniş kapsamlı arama başlatıldı. Bölgede bulunan tüm araçların didik didik arandığı cinayet zanlısı saklandığı tuvalette olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.