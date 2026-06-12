Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.M.A. isimli hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.M.A. isimli hükümlüyü yakaladı. İşlemleri tamamlanan hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı