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Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

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Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.M.A. isimli hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.M.A. isimli hükümlüyü yakaladı. İşlemleri tamamlanan hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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