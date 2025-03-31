12 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 12 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa