12 Yaşındaki Ceyhun Kırbaş Kaya Parçasının İstenmeyen Kurbanı Oldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağdan kopan kaya parçasının isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ceyhun Kırbaş, gözyaşları arasında toprağa verildi.

2 gün önce Van'dan Yüksekova'ya gelen yolcu minibüsüne, Yeni Köprü mevkiinde dağdan kopan kaya parçasının isabet etmesi sonucu 12 yaşındaki Ceyhun Kırbaş ağır yaralanmıştı. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan ve daha sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Kırbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Van'dan Yüksekova'ya getirilen Kırbaş'ın cenazesi, Esendere yolu üzerinde bulunan Altınbaşak köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. - HAKKARİ