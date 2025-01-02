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12 Yaşındaki Ceyhun Kırbaş Kaya Parçasının İstenmeyen Kurbanı Oldu

12 Yaşındaki Ceyhun Kırbaş Kaya Parçasının İstenmeyen Kurbanı Oldu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağdan kopan kaya parçası nedeniyle ağır yaralanan 12 yaşındaki Ceyhun Kırbaş, hayatını kaybetti. Genç çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağdan kopan kaya parçasının isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ceyhun Kırbaş, gözyaşları arasında toprağa verildi.

2 gün önce Van'dan Yüksekova'ya gelen yolcu minibüsüne, Yeni Köprü mevkiinde dağdan kopan kaya parçasının isabet etmesi sonucu 12 yaşındaki Ceyhun Kırbaş ağır yaralanmıştı. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan ve daha sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Kırbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Van'dan Yüksekova'ya getirilen Kırbaş'ın cenazesi, Esendere yolu üzerinde bulunan Altınbaşak köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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