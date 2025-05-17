11 Yıl Sonra Kaybolan Adamın Cesedi Bulundu, 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı

11 Yıl Sonra Kaybolan Adamın Cesedi Bulundu, 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı
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Kırıkkale'de 11 yıl önce kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cesedi, bir apartman dairesinde derin dondurucuda bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de 11 yıl önce kaybolan adamın cesedinin bir apartman dairesindeki derin dondurucuda bulunmasının ardından, gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 16 Mayıs Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il dışından gelen ev sahibi C.Ç., uzun süredir haber alamadığı kiracısı için çilingir çağırarak kapıyı açtırdı. Evde yapılan aramada, derin dondurucu ve buzdolabında çöp poşetlerine sarılı erkek cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve savcılık ekipleri, detaylı inceleme yaptı.

İlk değerlendirmelere göre cesedin, 2014 yılından bu yana kayıp olan ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Okumuşoğlu'nun cenazesi, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

Soruşturma kapsamında, evi kiralayan ve iki hafta önce vefat eden Meliha Veske'nin eşi S.V., kızı S.V., oğlu H.V. ve yeğeni K.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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