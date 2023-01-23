11 yıl hapis cezası bulunan hırsızdan pişkin sözler: "Cezamın üstüne katlamaya çalışıyorum, 30'u tamamlayacağım" 3. Sayfa Haberleri 11 yıl hapis cezası bulunan hırsızdan pişkin sözler: "Cezamın üstüne katlamaya çalışıyorum, 30'u tamamlayacağım"KAYSERİ Kayseri'de "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. 11 yıl hapis cezası bulunan hırsızdan pişkin sözler: "Cezamın üstüne katlamaya çalışıyorum, 30'u tamamlayacağım" KAYSERİ Kayseri'de "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Cezaevine teslim edilen şahıs basın mensuplarına, "15 yıl cezam var, üstüne katlamaya çalışıyorum" dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. "Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.T.'nin Talas ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Şüpheli T.T., operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevine teslim edilmek üzere emniyetten çıkarılan T.T., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çek, çek. Cezamın üstüne katlamaya çalışıyorum. 30'u tamamlayacağım" dedi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kayseri 3. Sayfa Haberler

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