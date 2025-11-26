11 Yaşındaki Çocuk Uçak Ambulansla Ankara'ya Sevk Edildi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 11 yaşındaki çocuk, uçak ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, PAN (Poliarteritis Nodoza) tanısı bulunan ve entübe halde bulunan 11 yaşındaki M.Ö., doktorlar tarafından ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya nakledildi. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından hazırlıkları yapılan hasta, ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı'na ulaştırıldı.

SAHOM koordinasyonunda gerçekleşen sevkte uçak ambulansın saat 17.00'de havalimanına iniş yaptığı bildirildi. Hastanın Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne güvenli şekilde sevk edildi. - VAN