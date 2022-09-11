Ortaokul öğrencisi, evde tabancayla kendi kendini başından vurdu 3. Sayfa Haberleri Samsun'da tabancayla kendini vuran 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti. Samsun'un Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre ortaokul 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Gündüz, evlerinde tabancayla kafasından kendini vurdu. Silah sesi üzerine odaya koşan yakınları tarafından kanlar içinde bulunan çocuk, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Burada ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Ali Gündüz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ali Gündüz Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ortaokul öğrencisi, evde tabancayla kendi kendini başından vurdu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.