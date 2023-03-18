11 kilo esrarı arı kovanı ve sazlıklara gizleyen oğul tutuklandı, baba serbest kaldı

Denizli'de Jandarma KOM ekiplerinin Buldan'daki bir bağ evine düzenlediği operasyonda arı kovanı ve sazlıkların arasına gizledikleri 11 kilo 200 gram esrar maddesiyle birlikte yakalanan oğul tutuklandı, babası ise serbest bırakıldı.

Denizli'de Jandarma KOM ekiplerinin Buldan'daki bir bağ evine düzenlediği operasyonda arı kovanı ve sazlıkların arasına gizledikleri 11 kilo 200 gram esrar maddesiyle birlikte yakalanan oğul tutuklandı, babası ise serbest bırakıldı.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu madde sürmeyi planlayan S.D. (34) ve babası B.D.'yi (61) adım adım takibe aldı. Yeterli bilgi ve delillere ulaşılmasının ardından bu sabaha karşı baba oğula ait Buldan'ın Yenicekent Mahallesi kırsalında bulunan bağ evine şafak operasyonu düzenlendi.

Jandarma KOM ekiplerinin geniş bir alana sahip olan bağ evinde yaptıkları aramalara narkotik dedektör köpekleri Artı, Manşet ve Balya da destek verdi. Yapılan aramalarda bağ evi ve eklentilerinin yanı sıra arı kovanları, dere kenarı ve sazlıkların arasına gizlediği poşetlenerek satışa hazır hale getirilmiş 11 kilo 200 gram esrar maddesi, yeni dikilmiş 18 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yüklü miktarda uyuşturucu satamadan kıskıvrak yakalanan baba oğul, gözaltına alınarak Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Jandarmadaki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, Buldan Adliyesi'ne sevk edildi. 'Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçlarından hakim karşısına çıkartılan oğul S.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, babası B.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - DENİZLİ